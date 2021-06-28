Опубликованы кадры авиаударов США по Ираку и Сирии

Пентагон опубликовал кадры авиаударов по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Атаку совершил американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15E. В США утверждают, что такие действия стали ответом на аналогичные атаки иранских прокси по американским объектам в регионе. Пока не известно, пострадал ли кто-то из боевиков или мирных жителей.

В Минобороны США заявили, что приказы об атаках отдал лично президент страны Джо Байден. Он также дал понять, что будет действовать для защиты американского персонала. Reuters со ссылкой на ведомство пишет, что эти удары «были необходимы для устранения угрозы».

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