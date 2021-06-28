Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на инициативу работодателей об обязательной вакцинации
Недовольный приговором брату россиянин напал с топором на полицейского
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
РФС обратится в прокуратуру из-за гибели российского футболиста во время матча
Франция согласилась на ужесточение санкций против Белоруссии
Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии
В Совфеде рассказали о наказании за подделку COVID-сертификата
На двух линиях метро в Москве встали поезда из-за ливня 
Великобритания нанесла удар по криптовалютам
Потоп в московском метро из-за «суперливня» попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Опубликованы кадры авиаударов США по Ираку и Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Пентагон опубликовал кадры авиаударов по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Атаку совершил американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15E. В США утверждают, что такие действия стали ответом на аналогичные атаки иранских прокси по американским объектам в регионе. Пока не известно, пострадал ли кто-то из боевиков или мирных жителей.

В Минобороны США заявили, что приказы об атаках отдал лично президент страны Джо Байден. Он также дал понять, что будет действовать для защиты американского персонала. Reuters со ссылкой на ведомство пишет, что эти удары «были необходимы для устранения угрозы».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
США выведут часть войск с Ближнего Востока