Мир
 
Последние новости
Женщины разделись в садах и запустили тренд
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами
Врач предупредила об опасности гречки для некоторых людей
Доктор Мясников оценил влияние вакцинации на новую волну коронавируса
TikTok признали лидером по распространению контента о суициде
Три офицера ФСБ попали в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве
Врач раскрыл правила вакцинации летом
Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба
Аналитик дала россиянам советы по продаже валюты
Новости партнеров
Прослушать новость

США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на американское Минобороны.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке. Также указывается, что авиаудары были нанесены по указанию американского президента Джо Байдена. «Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами», — заявили в Пентагоне.

США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Как утверждает Минобороны США, эти объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков. Также в Пентагоне заявили, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону.

Ранее в июне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена начала выводить часть американских сил и вооружений из ряда стран Ближнего Востока. США передислоцируют примерно восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot в том числе из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, из региона намерены перебросить часть военных самолетов и сотни американских военных, которые обслуживают указанные вооружения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США отработали нанесение массированных ударов по России на учениях
США выведут часть войск с Ближнего Востока
США обвинили Россию в гибели мирного жителя после авиаудара в Сирии