США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии

США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на американское Минобороны.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке. Также указывается, что авиаудары были нанесены по указанию американского президента Джо Байдена. «Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами», — заявили в Пентагоне.

США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Как утверждает Минобороны США, эти объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков. Также в Пентагоне заявили, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону.

Ранее в июне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена начала выводить часть американских сил и вооружений из ряда стран Ближнего Востока. США передислоцируют примерно восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot в том числе из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, из региона намерены перебросить часть военных самолетов и сотни американских военных, которые обслуживают указанные вооружения.