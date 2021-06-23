США отработали нанесение массированных ударов по России на учениях

В ходе боевых учений Northern Edge 21, проходивших в мае на Аляске, Вооруженные силы (ВС) США отработали нанесение массированных ракетно-авиационных ударов по российской территории, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Об этом сообщает ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходит ежегодно до 85 боевых учений армии США, что говорит о возрастающей интенсивности оперативной и боевой подготовки ВС страны.

«Американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против арктического государства (подразумевалась Россия). Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов», — цитирует адмирала информагенство.

Костюков подчеркнул, что учения Пентагона приобретают «выраженный антироссийский и антикитайский характер».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски своих войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Шойгу отметил, что на Европейском континенте закрепилась тенденция военного противостояния. Также он обратил внимание, что военное присутствие наращивается в Арктике.

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