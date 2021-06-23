Шойгу заявил об отработке НАТО переброски войск к границам России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски своих войск к границам союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр также отметил, что Североатлантический альянс стал глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая.

Ранее на Московской конференции по международной безопасности Шойгу заявил об угрозе американских ракет в Азии для России. По его мнению, развертывание американских ракет в Азии может угрожать восточным регионам России.