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Шойгу заявил об отработке НАТО переброски войск к границам России

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски своих войск к границам союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр также отметил, что Североатлантический альянс стал глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая.

Ранее на Московской конференции по международной безопасности Шойгу заявил об угрозе американских ракет в Азии для России. По его мнению, развертывание американских ракет в Азии может угрожать восточным регионам России.

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