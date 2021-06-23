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Шойгу заявил об угрозе американских ракет в Азии для России

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Развертывание американских ракет в Азии может угрожать восточным регионам России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

«С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всем мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации» — сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что в последнее время на суверенные государства оказывается агрессивное экономическое давление. «Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения», — пояснил глава Минобороны России.

Наиболее остро такие проблемы, по его словам, проявляются в Юго-Восточной Азии: страны этого региона «принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО».

Ранее в ходе конференции президент России Владимир Путин заявил, что, наращивая военный потенциал у российских границ, НАТО отказывается от диалога. Он также понадеялся, что здравый смысл в действиях Североатлантического альянса возобладает.

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