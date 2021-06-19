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Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» российские системы ПВО

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В рамках учений Baltops 2021 армия США «проверила» на России новый самолет разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«Воздушный шпион может прослушивать радиопереговоры, обнаруживать наземные цели и отслеживать их перемещение. Он несколько раз пытался провести разведку систем ПВО, а также пунктов управления и связи в Калининградской области», — пишет газета.

Издание уверяет, что при приближении к границам России новейший самолет-шпион был своевременно обнаружен, идентифицирован и взят на сопровождение средствами ПВО, которые отследили несколько его полетов в Балтийском регионе, вдоль границ Калининградской области и Белоруссии, а также над Черным морем.

Согласно газете, Challenger 650 Artemis получил, в частности, приборы для дистанционной прослушки каналов связи, мощный радар и аппаратуру радиотехнической разведки, которая обнаруживает электромагнитные сигналы от радаров и радиостанций и определяет точное местонахождение их источника с расстояния в сотни километров.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, по сценарию учения Baltops были направлены на отработку противостояния с Россией.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года Харриган заявил, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.

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