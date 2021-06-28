Коалиция США прокомментировала атаку базы в Сирии

Представитель коалиции США полковник Уэйн Маротто прокомментировал атаку военной базы в Сирии. Подробности он сообщил в своем Twitter.

По предварительным данным, ракетная атака произошла примерно в 19:44 по местному времени (совпадает с московским). Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

При этом Маротто подчеркнул, что американские военные вели ответный огонь, действуя из соображений самообороны.

О том, что американскую военную базу в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами, сообщалось ранее.

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке.