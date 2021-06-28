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Оценены последствия авиударов США в Ираке и Сирии

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Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не будут иметь далеко идущих последствий и маловероятно приведут к эскалации на Ближнем Востоке. Об этом порталу NEWS.ru заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сотников.

«Собственно, ничего в этом нового нет. Это не означает эскалацию конфликта», — отметил Сотников. Эксперт также оценил воздействие авиаударов на отношения между США и Ираном. По его мнению, инцидент навряд ли серьезно повлияет на двусторонние отношения, а также не скажется на переговорах двух стран по ядерной сделке, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В ночь на 28 июня США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Пентагоне сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке. Уточнялось, что объекты находились в двух местах в Сирии и одном — в Ираке.

Ранее в Иране прошли президентские выборы, победителем которых стал Раиси — председатель Верховного суда. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В беседе с «Лентой.ру» лектор Брюссельской школы управления (BSoG) и эксперт по Ближнему Востоку Гай Бертон предположил, что единственной уступкой президенту США Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки.

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