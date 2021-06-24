Бывший президент Ирана Ахмандинежад предрек крах США

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью «Ленте.ру» предрек, что ядерное оружие не сможет предотвратить крах США как лидера глобального миропорядка.

«Могут ли американские атомные бомбы остановить крах мирового господства США? Не думаю, что в мире есть хоть один мудрый человек, который дал бы на это положительный ответ», — отметил Ахмадинежад.

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Он рассказал, как на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году спросил его, могло ли ядерное оружие предотвратить распад СССР. «Оно было высокоразвитым, да, но оно не остановило крах СССР. Потому что оружие в принципе не может улучишь человеческие отношения. Сегодня в упадок приходит капиталистическая система миропорядка, возглавляемая Америкой», — считает политик.

Ахмадинежад добавил, что от ядерного оружия нет никакой практической пользы, поэтому все затраты на его производство — излишние. Он назвал производство и накопление оружия «бесчеловечным актом».

21 июня стало известно, что единственной уступкой президенту США Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки.

До этого в Иране прошли президентские выборы, победителем которых стал Раиси — председатель Верховного суда. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах.

В Государственном департаменте США пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве страны. Сам же Раиси заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.