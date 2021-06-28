США объяснили авиаудары по Сирии и Ираку желанием избежать эскалации

США совершили авиаудары по объектам, которые якобы принадлежат проиранским военизированным группировкам в пограничном регионе Ирака и Сирии, желанием избежать эскалации конфликта. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, ее цитирует Reuters.

Белый дом также заранее уведомил членов Конгресса, которые имеют отношение к региону, о подготовке атаки. Кроме того, американские власти поддерживают связь с союзниками на Ближнем Востоке.

Авиаудары совершил американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15E 28 июня. В США утверждают, что такие действия стали ответом на аналогичные атаки иранских прокси по американским объектам в регионе. Сирийские и иракские власти не прокомментировали информацию о проиранских боевиках, но осудили действия Вашингтона. Так, МИД Сирии назвал их нарушением суверенитета, а представители официального Багдада пообещали расследовать инцидент.

Вашингтон не комментирует, пострадал ли кто-то из мирных жителей в ходе атаки.