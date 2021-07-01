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Госдеп включил Турцию в список использующих детей-солдат стран

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Госдепартамент США включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат. Об этом говорится в соответствующем докладе.

Американское ведомство считает, что Анкара использует несовершеннолетних в боях в Ливии и Сирии. «Турецкое правительство не выявляло жертв торговли людьми внутри страны, не защищало жертв принудительного труда, мигрантов, беженцев или просителей убежища», — говорится в документе.

При этом Турция не попала в список стран, которых подозревают в торговле людьми. Однако там оказалась Россия.

Согласно данным в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, более восьми тысяч детей использовали в качестве солдат в различных военных конфликтах в 2020 году. Самое большое число нарушений зарегистрировали в Сомали, Демократической Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

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