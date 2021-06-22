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Тысячи детей использовали в качестве солдат в 2020 году

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Фото: Amit Gupta / Reuters

Более восьми тысяч детей использовали в качестве солдат в различных военных конфликтах в 2020 году. Об этом сообщается в ежегодном докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает CNN.

Доклад генсека о детях и вооруженных конфликтах включает информацию об убийствах, увечьях и сексуальных надругательствах над детьми, а также похищениях, вербовке и нападениях на школы и больницы. Документ подтвердил, что указанные нарушения были совершены в отношении 19 379 детей в 21 конфликте. Самое большое число нарушений в 2020 году зарегистрировали в Сомали, Демократической Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

По данным доклада, 8521 ребенка заставили участвовать в военных действиях по всему миру. 2674 детей были убиты и 5748 ранены в ходе различных столкновений. Гутерриш также включил в документ «черный список» стран, которые не предприняли мер для защиты несовершеннолетних граждан: в него, в частности, попала Мьянма и Южный Судан. Отмечается, что таким образом ООН намерена призвать страны к ответственности и подтолкнуть их к положительным изменениям.

В сентябре 2020-го сообщалось, что за год также наблюдался рост числа сексуальных преступлений над детьми во время пандемии COVID-19. Отмечается, что причиной роста подобных преступлений стало закрытие школ на карантин, в результате чего дети стали больше времени проводить в интернете, где их и находили преступники. Активность последних также заметно выросла в 2020 году.

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