Филиппинские военные рассказали об участии женщин и детей в битве за Марави

Филиппинские военные заявили, что в битве за Марави против них сражаются в том числе женщины и дети. Об этом сообщает Reuters.

«Мы перешли к завершающей стадии операции и потому ожидаем, что бои станут еще более напряженными и кровопролитными, — объяснил генерал-лейтенант Карлито Галвес, один из старших командиров, руководящих наступлением. — Поэтому мы можем понести тяжелые потери — враг сражается все отчаяннее. Наши войска сообщают, что на поле боя замечены женщины и дети, стреляющие в наших солдат, — похоже, они решили остаться с боевиками до конца».

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По словам Галвеса, скорее всего, это члены семей исламистов. Генерал также уточнил, что лидеры боевиков — Омархайям, главарь группировки «Мауте», и Хапилон, руководящий «Абу Сайяф», — по-прежнему находятся в Марави и руководят сопротивлением.

23 мая боевики группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», присягнувших на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в РФ), захватили город Марави на филиппинском острове Минданао. Уже на следующий день военные перебросили подкрепления и перешли в контратаку. При наступлении правительственные силы активно применяют бронетехнику и авиацию, поддерживающие пехоту в уличных боях.

Изначально филиппинские военные заявляли, что для освобождения города от террористов им понадобится несколько дней. Однако оптимистичные прогнозы не оправдались. За время боев, которые продолжаются по настоящее время, погибли около 800 человек, в основном боевики.