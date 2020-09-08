Пандемия привела к росту числа сексуальных преступлений против детей

Пандемия коронавируса привела к росту числа сексуальных преступлений над детьми. Об этом говорится на сайте Интерпола.

Отмечается, что причиной роста подобных преступлений стало закрытие школ на карантин, в результате чего дети стали больше времени проводить в интернете. Выделяется и активность злоумышленников в даркнете.

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В это же время социальные службы, которые должны выполнять работу по обеспечению безопасности детей, также некоторое время не работали из-за COVID-19. Кроме того, пандемия коронавируса внесла разлад в координацию действий правоохранителей. Генсек Интерпола Юрген Шток заявил, что «мы видим лишь верхушку растущего айсберга по эксплуатации детей в сети».

В прошлом году сообщалось, что почти 700 католических священников американского штата Иллинойс могут быть причастны к сексуальному насилию над детьми. В документе отмечается, что на специально созданную горячую линию поступило не менее 300 сообщений о насилии со стороны священников, в большинстве случаев жертвы на тот момент были несовершеннолетними.

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