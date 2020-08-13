Власти африканской страны собрались легализовать браки с детьми

В парламенте Сомали вынесен на рассмотрение закон, который легализует браки с несовершеннолетними девочками и насильственные браки по договору семей. Об этом сообщает New York Times.

Представители ООН призвали власти африканской страны отозвать новый законопроект о сексуальных преступлениях. Помимо того, что закон делает брак возможным «с момента полового созревания» детей, он, по мнению экспертов, ослабляет защиту жертв сексуального насилия.

Хотя власти Сомали в 2013 году обещали улучшить свои законы в этой области, более прогрессивный закон развернул на стадии рассмотрения парламентский спикер. На комментарии ООН представитель сомалийских законодателей не ответил ничего конкретного: пока неясно, будет ли проект снят. «Мы хотим проверить, соответствует ли он исламскому закону и традициям», — заявил после появления закона член парламента Абдвели Мади (Abdweli Mudey).

Как показало исследование, завершившееся в 2015 году, более 45 процентов молодых женщин в Сомали были в законном или неформальном браке еще до достижения 18-летнего возраста.

Правозащитники опасаются, что легализация этих практик может негативно сказаться на ситуации в других государствах региона. В июле стало известно о подобном случае в соседней Кении: выданная замуж 12-летняя девочка сбежала от мужа с другим мужчиной. Ребенка забрали из семьи, оба мужчины пустились в бега — женитьба на детях в стране запрещена.