Женитьбу имама и 13-летней россиянки объяснили фразой «возник вопрос любви»

Женитьба 28-летнего имама и 13-летней девочки из Татарстана с помощью исламского обряда никах состоялась из-за того, что между ними «возник вопрос любви». Такой фразой ситуацию объяснила председательница общественной организации Союз мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Зиганшиной, девочка «влюбилась, и все», а родители не смогли с этим ничего сделать и «пошли на поводу сердечных дел».

«Здесь не было принуждения, не было уговоров, девочка сама решила стать женой, но, по данным, которые нам озвучили, она не успела стать женщиной», — сказала Зиганшина. Она добавила, что мужчина и женщина по законам шариата не могут оставаться одни в помещениях или находиться где-то, поэтому никах они прочитали только для встреч, чтобы лучше узнать друг друга и общаться.

По ее мнению, речи о растлении малолетних не идет, так как до этого «дело не дошло». Зиганшина предположила, что девочка будет добиваться свидания с имамом в колонии. При этом «как мама» она сказала, что брак в таком раннем возрасте недопустим, а 13 лет «считается возрастом детства», поэтому «нежелательно создавать браки с малолетними девушками».

Ранее адвокат девочки и ее матери Руслан Нагиев рассказал, что Верховный суд Татарстана отправил в колонию имама Расула Салихова. По его словам, в апреле Черемшанский суд приговорил Салихова к 4,5 года колонии общего режима, однако решение обжаловали в Верховном суде Татарстана, который сократил срок до четырех лет. На Салихова завели дело по статье 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»), в ноябре 2019 года его отправили в СИЗО. На мать девочки завели дело о неисполнении родительских обязанностей (статья 156 УК) и отправили под домашний арест, однако, как рассказал Нагиев, в январе с россиянки сняли обвинения.