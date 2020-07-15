Дважды выданную замуж 12-летнюю девочку забрали из семьи в Кении

Власти Кении забрали из семьи 12-летнюю девочку, которая была дважды замужем за взрослыми мужчинами на протяжении одного месяца. Об этом со ссылкой на местные медиа рассказывает BBC News.

Отец выдал дочь за 51-летнего жениха — тот отдал за девочку выкуп: четырех коров. Ребенок пытался противиться замужеству, но ее старшие двоюродные братья избили ее и принудили к свадьбе.

Она сбежала, но, боясь возвращения к семью, связалась с другим женатым мужчиной, 35 лет от роду. Родственники отыскали ее и вернули к первому мужу, но затем в дело вмешалось государство. Отец малолетней невесты и оба мужа ударились в бега: организация браков с несовершеннолетними (младше 18 лет) преследуется по закону и карается тюремным заключением сроком до 5 лет.

Как объяснили журналистам местные правозащитники, экономический кризис и закрытие школ в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 привели к тому, что браки с детьми участились. Голод толкает семьи на то, чтобы отдавать дочерей замуж в обмен на двух или трех коров.