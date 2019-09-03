Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео свадьбы иранской девочки и рассказала, что оно заставило ее плакать.

По ее словам, видео было снято в округе Бахмай, провинции Бойер-Ахмад в Иране. Журналистка утверждает, что девочка младше 13 лет, и возмущается исламскими законами. Согласно одному из них, 13-летним девочкам разрешено выходить замуж, но не разрешается выбирать себе наряд, сообщает Алинежад.

Видеозаписью поделились более тысячи человек, многие пользователи в комментариях возмутились традицией и пожалели ребенка. Одна из женщин призвала общественные организации обратить внимание на инцидент. Она возмутилась родителями девочки, прокомментировав, что они не выглядят грустными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!