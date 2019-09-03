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Иранские власти потребовали отменить брак с 9-летней девочкой

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Власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между 28-летним мужчиной и 9-летней девочкой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Бабака Тагвея (Babak Taghvaee).

Отмечается, что такое решение было принято под давлением общественности после того, как кадры со свадьбы пары были опубликованы в СМИ и социальных сетях. Кроме того, сообщается, что местные издания пишут, будто мужчине не 28 лет, а 22 года. Однако журналисты подтверждают, что его супруге всего 9 лет.

Бабак Тагвей также раскрыл личность 28-летнего мужчины. По его данным, супруга девочки зовут Милад Чешани (Milad Cheshani), он боец народного ополчения Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Чешани получил разрешение на женитьбу в исламском суде округа.

Как сообщалось ранее, иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать. Журналистка заявила, что девочке меньше 13, и возмутилась исламскими законами. Пользователи соцсети призвали общественные организации обратить внимание на произошедшее.

В Иране по закону девушка может вступать в брак с 13 лет, мужчина — с 15 лет. До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками. Исламское духовенство поощряет ранние браки, так как это, по их мнению, предотвращает внебрачные связи, за которые в стране предусмотрены тяжкие наказания.

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Предыстория: Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
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