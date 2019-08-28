Иранская правозащитница получила 15 лет тюрьмы за снятие хиджаба

Иранская правозащитница Саба Корд Афшари приговорена к 15 годам тюремного заключения за «распространение проституции путем снятия хиджаба». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 20-летняя активистка по борьбе за права женщин Ирана приговорена к тюремному сроку на 24 года, включая 15 лет за нарушение правил ношения хиджаба. Первоначально Афшари арестовали год назад, но в феврале отпустили на свободу. После этого она не прекратила открыто выражать свою позицию, за что правозащитницу и ее мать снова взяли под стражу. Нынешнее наказание вышло намного суровее, чем прошлое, из-за наличия судимости. Кроме того, на этой неделе три другие активистки в Иране получили по шесть лет тюрьмы за антигосударственную пропаганду.

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В январе 2018 года сообщалось, что в Иране начало набирать популярность движение одиночных пикетов против принудительного ношения хиджабов. Женщины демонстративно снимали платок с головы на улице и размахивали им, держа в руке или намотав на палку.

По иранскому законодательству женщина не имеет права появляться в общественных местах с непокрытой головой. За нарушение этого правила ей грозит арест. Некоторые в знак протеста не надевают хиджаб за рулем машины, утверждая, что автомобиль — это частное пространство. Но большинство жительниц страны предпочитают высказывать свое недовольство законом в соцсетях. Так, в Facebook существует созданное иранской журналисткой Масих Алинеджаду сообщество My Stealthy Freedom («Моя скрытая свобода»), на которое подписаны более миллиона человек.

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