Иранскую модель изгнали из страны за откровенные фото и вынудили скитаться

Иранскую модель вынудили покинуть родную страну и скитаться в Европе из-за фотосессии в нижнем белье. Об этом сообщает Le Parisien.

Фотограф, который был автором съемки, передал откровенные снимки полиции. Побоявшись тюрьмы и порки за нарушения строгих исламских законов, 29-летняя Негзия бежала из Ирана в Турцию. Затем она попросила убежища во Франции и поехала в Париж.

Однако ей не удалось найти работу на новом месте, и, истратив последние деньги, она стала бездомной. Девушке приходилось ночевать прямо на улицах города или на скамейках в парках. «Однажды я продала сумку со всеми своими платьями за 10 евро, чтобы просто поесть», — поделилась Негзия. Несмотря на свое положение, модель призналась, что гордится тем, что ей удалось выйти из собственной зоны комфорта и нарушить правила, не уважающие права женщин.

Материалы по теме «Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми» Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма

По прибытии во Францию в ноябре 2018 года Негзия сразу подала документы на оформление политического убежища, однако так и не дождалась ответа. Однако сейчас, когда французская пресса осветила ее проблему, министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что департамент поддерживает связь с моделью, и пообещал рассмотреть ее дело.

В феврале сообщалось, что бывшая испанская топ-модель Настасия Урбано стала бездомной. 57-летняя женщина была не в состоянии платить по счетам и пребывала в депрессии. Ей приходилось ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам. У Урбано остались друзья среди коллег — бывшие модели Рут Шулер и Эрнандо Эррера, — которые помогали ей «снова встать на ноги».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!