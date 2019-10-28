В России порассуждали об эффективности стерилизации за педофилию

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что решение о хирургической стерилизации мужчин, совершивших преступление сексуального характера против детей, должен принимать эксперт, однако эта мера может быть эффективной в отдельных случаях. Об этом глава ведомства рассказала в понедельник, 28 октября, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

«В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии и повторяемости этих преступлений, то это реальный способ решения проблем», — отметила Скворцова. По ее словам, Минздрав не обладает полномочиями для вынесения решения о стерилизации.

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15 октября в МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. Согласно данным ведомства, за последние пять лет количество таких преступлений увеличилось на 42 процента. Так, в 2018 году в России было зарегистрировано более 14 тысяч правонарушений, пострадали около 11 тысяч несовершеннолетних.

В качестве наказания за подобные преступления российская общественность рассматривает не только стерилизацию, но и смертную казнь. Эта тема стала активно обсуждаться после убийства девятилетней Лизы К. в Саратове в начале октября. Предполагаемого убийцу задержали спустя несколько дней, он дал признательные показания. Ранее преступник уже был судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Когда задержанного привезли в отделение полиции, местные жители потребовали устроить над ним самосуд.

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