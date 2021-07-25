Российские ПВО в Сирии уничтожили ракеты израильских F-16

Российские комплексы ПВО «Бук-М2Э», стоящие на вооружении войск Сирии, уничтожили две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

По его словам, тактические израильские истребители, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли удары по объектам в провинции Дамаск. С применением комплексов российского производства атака была отражена.

20 июля российские комплексы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2», стоящие на вооружении войск Сирии, частично отразили ракетный удар израильских F-16. Семь ракет были уничтожены, а одна достигла цели и повредила здание научно-исследовательского центра, расположенного в населенном пункте Сфира провинции Алеппо.

