В Ираке и Сирии 12 миллионов человек оказались на грани гуманитарной катастрофы

В Ираке и Сирии аномальная жара поставила под угрозу жизни 12 миллионов человек

Более 12 миллионов человек в Сирии и Ираке оказались на грани гуманитарной катастрофы. Из-за аномальной жары люди не имеют постоянного доступа к воде, еде и электричеству. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Аномальная жара и рекордно низкий уровень осадков лишили население Ирака и Сирии доступа к питьевой и сельскохозяйственной воде. Соответствующий отчет был выпущен на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Засуха также привела к истощению запаса воды в плотинах, из-за чего начались повсеместные перебои с энергоснабжением, поставившие инфраструктуру данных государств на грань коллапса. Значительно уменьшился приток воды в Евфрат.

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Согласно отчету, в Сирии из-за засухи, а также из-за разрушения системы дамб исчезли сотни гектаров пахотных земель. Под угрозой голода оказались около пяти миллионов человек, еще три миллиона испытывают перебои с поставками электроэнергии. Серьезно ухудшилось и качество воды, участилиcь вспышки заболеваний. «В этом году мы столкнулись с сильнейшей засухой, мы лишились урожая, у нас нет источников питьевой воды ни для нас, ни для наших животных», — заявил в беседе с «Аль-Джазирой» старейшина Абдалла.

В Ираке истощились значительные площади сельскохозяйственных угодий, под угрозой оказалось рыболовство, производство электроэнергии и питьевой воды. Семь миллионов человек могут столкнуться с голодом. В отдельных провинциях урожаи пшеницы сократились на 70 процентов. Люди вынуждены тратить практически все свои средства на покупку питьевой воды.

«Полный крах производства воды и продуктов питания для миллионов сирийцев и иракцев неизбежен. Водный кризис скоро станет беспрецедентной катастрофой, которая подтолкнет еще большее количество людей к бегству из этих стран», — заявил директор Норвежского совета по делам беженцев Карстен Хансен (Carsten Hansen).

По данным ООН, в связи с глобальным потеплением температура в средиземноморском регионе будет продолжать увеличиваться. По этой причине такие природные бедствия (засуха и неурожай) могут стать «обыденными явлениями».