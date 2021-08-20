Китай начнет помогать планете деревьями

Китай запланировал сажать по 36 тысяч квадратных километров леса каждый год

Китайские власти решили спасать планету от климатических изменений выращиванием новых деревьев. Как пишет Reuters, каждый год до 2025-го в стране планируют сажать по 36 тысяч квадратных километров лесов.

Китайское правительство представило пятилетний план, согласно которому к концу 2025 года лесом должны быть покрыты 24,1 процента территории.

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Расширение лесов поможет районам на севере и западе Китая лучше противостоять засухе. Какие именно деревья посадят, пока не известно, но местные власти при выборе растений пообещали учитывать особенности климата и естественного биоразнообразия.

Бурный экономический рост в последние десятилетия нарушил экосистему страны. Большую часть энергии Китай получает из угля, который значительно вредит атмосфере. Теперь правительство пообещало создать «барьеры экологической безопасности». Планируется, что за следующие пять лет Китай создаст больше национальных парков, будет продолжать бороться с незаконной торговлей дикими животными и в целом защищать свою экосистему от разрушения.

Однако аналитики из британской группы исследователей Comparethemarket.com выяснили, что для компенсации годовых выбросов углекислого газа в одном только Пекине придется сажать по 15 миллионов деревьев в год. Для сравнения, в Лондоне для этих целей хватило бы четырех миллионов деревьев.

Некоторые экологи же считают лесонасаждение ради климата бессмысленным. Деревьям потребуется много лет и правильный уход, чтобы начать эффективно улавливать углерод. Эксперты призвали предпочесть более быстрые методы декарбонизации и прибегать к посадке лесов, только если нарушен баланс экосистемы.

