Китай объявил о наращивании опасного производства

В Китае обсуждают проекты наращивания мощи производственных компаний и энергосектора, которые работают с опасным для экологии ископаемым углем. Согласование строительства новых дымных заводов и электростанций будет символизировать отказ страны от стратегии нулевого углеродного следа, которую поставил себе весь мир, пишет Bloomberg, ссылаясь на отчет Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air — CREA).

Китайские госкомпании с начала года объявили о 43 новых проектах с угольными генераторами и 18 с доменными печами, сообщили аналитики. При запуске всего заявленного оборудования выбросы углекислого газа, который способствует изменению климата, увеличатся на 150 миллионов тонн в год.

Пекин колеблется между агрессивными мерами по сокращению загрязнения воздуха и восстановлением промышленности от последствий пандемии. В первом полугодии началось строительство новых угольных компаний общей мощностью 15 гигаватт, объявлено о новых объектах по производству стали на основе угля. Показатели ввода дополнительных агрегатов больше, чем за весь 2020 год. При этом новые компании по производству стали заменят выбывающие активы, то есть общая мощность в данном промышленном секторе останется неизменной.

Авторы отчета подчеркивают, что если заводы будут расширять использование доменных печей, то зависимость страны от угля только усилится. «Ключевые вопросы в том, будет ли правительство сдерживать и снижать объемы опасных выбросов или же устроит предприятиям послабления», — отмечают исследователи CREA.

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель свести к нулю все выбросы парниковых газов к 2060-му. Ранее представители ООН опубликовали отчет, в котором указано, что ответственность за изменение климата лежит на людях, поэтому в ближайшее время человечество должно предпринять все возможные меры по сдерживанию глобального потепления, отказаться от использования ископаемого топлива.