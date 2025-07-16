Звезда «Беверли-Хиллз 90210» подарила бывшему мужу старые грудные импланты

Американская актриса Тори Спеллинг преподнесла бывшему мужу, канадскому телеведущему Дину Макдермотту необычный подарок. Своими воспоминаниями она поделилась в подкасте MisPelling.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» рассказала, что врач отдал ей импланты после операции на грудь, и она решила сделать из них подарок Макдермотту на годовщину. «Я взяла старые имплантаты, поместила их в коробку из люцита и сделала из них подставки для книг. Да ладно, ребята, вы же знаете, я люблю мастерить своими руками. Я никогда не разочаровываю», — с иронией отметила она.

По словам знаменитости, Макдермотт захотел ей вернуть подарок после развода. Предложение экс-возлюбленного ее оскорбило, но все же она согласилась.

В июне сообщалось, что коллега Торри Спилленг по «Беверли-Хиллз 90210», американская актриса Дженни Гарт впервые приняла участие в откровенной съемке для модного бренда.