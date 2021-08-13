Американские фермеры стали гибнуть из-за изменения климата

Рекордная жара в США, вызванная глобальными климатическими изменениями, привела к тому, что фермеры стали чаще гибнуть во время работы на открытом воздухе, пишет Bloomberg.

За последние несколько месяцев профсоюз сельскохозяйственных рабочих США выявил три случая гибели рабочих из-за жары. 29 июля на полях хмелевой фермы в Топпенише скончался рабочий Флоренсио Гета Варгас. Причиной стала болезнь сердца, которую усугубила жара. В тот день температура достигала 38 градусов. «Люди, работающие в поле, используются как живой щит для остальной части США от жестоких последствий изменения климата», — заявила директор профсоюза по стратегическому развитию Элизабет Стратер. Она ожидает роста количества смертей, потому что экстремальные температуры становятся более распространенным явлением.

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Дочь погибшего обвинила в гибели отца директора фермы Энди Гамаша. «Никто не заслуживает смерти на работе. Он всего лишь пытался обеспечить свою семью», — написала она на странице сбора пожертвований на похороны. Владелец отверг обвинения и сказал, что очень огорчен гибелью работника. Гамаш рассказал, что перед приездом медиков делал Варграсу искусственное дыхание.

Похожий случай произошел 26 июня на поле в городе Сент-Пол, когда 38-летний рабочий Себастьян Перес умер от жары. Теперь происшествие расследует Управление Орегона по безопасности и гигиене труда. В конце мая в Селахе 34-летний Адриан Агирре скончался во время поездки в фургоне с другими рабочими. В профсоюзе сообщили, что в автомобиле отсутствовал кондиционер и были сломаны окна. Перед смертью Агирре сообщил жене о невыносимой жаре и плохом самочувствии.

Для улучшения условий труда рабочих не хватает общественного давления. Кроме того, фермеры не идут судиться со своими работодателями, поскольку боятся потерять работу. Даже если суд встанет на их сторону, размер компенсации будет небольшим.

В развивающихся странах, где на фермах отсутствуют дроны для обследования полей и другие передовые технологии, ситуация хуже, чем в США, и в ближайшее время не изменится. В Индии 40 процентов рабочей силы занято в сельском хозяйстве. На технологичные изменения там нет средств. «Страны с низкой способностью адаптироваться больше других пострадают от изменения климата. Из-за снижения урожайности зарплата рабочих упадет, а продукты подорожают», — считает экономист Цицеро Лима.

Этим летом сотни американцев погибли из-за сильной жары. В штате Орегон умерло 83 человека, в Вашингтоне — 112. В конце июля Конгресс США выделил 100 миллионов долларов на разработку местных проектов, призванных облегчить последствия глобального потепления.