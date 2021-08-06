Жара превратила степи соседней с Россией страны в кладбища для животных

Аномальная жара оставила обитающих в Казахстане животных без пропитания и буквально превратила и без того засушливые степи в кладбища для животных. Как пишет Reuters, в казахском Мангистау из-за нехватки еды и воды погибло более тысячи особей, из-за чего сильно пострадали местные фермерские хозяйства.

Этим летом в соседней с Россией стране фиксировались небывало высокие температуры, в некоторых районах — рекордные за всю историю наблюдений. Погодные условия побудили Казахстан запретить экспорт кормов для скота и попросить воды у соседних государств.

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В Мангистауской области лошадям стало нечего есть — траву выжгло солнце, а цены на сено и ячмень резко выросли. Некоторым фермерам даже пришлось смешивать с кормом влажные куски картона, чтобы придать ему дополнительный объем и прокормить больше животных.

Конина и кумыс входят в рацион многих казахов, а разведение лошадей и верблюдов является традиционным занятием в регионе Мангистау. Так, Габидолла Калинбайулы рассказал, что на его коневодческой ферме этим летом 20 из 170 лошадей погибли из-за жары, а многие — ослабли от недоедания и стали чаще болеть. «Когда они умирают в поле, мы даже не можем вернуть их в деревню, чтобы зафиксировать смерть», — поделился фермер.

В общей сложности в районе Мангистау зарегистрировали больше тысячи смертей животных — лошадей, крупного рогатого скота и овец. Правительство Казахстана заявило, что отправляет ячмень в пострадавший регион.

По мнению эколога Орынбасара Тогжанова, бедствия Мангистау связаны не только с повышением температуры воздуха, но с и объемом воды в окружающем его Каспийском море — оно заметно обмельчало. Тогжанов отметил, что уровень воды за последние сто лет ни разу не достиг максимума.

А руководитель отдела климатических исследований Казгидромета Светлана Долгих заявила, что средняя температура воздуха в Казахстане каждые десять лет становится на 0,3 градуса Цельсия выше. По ее словам, казахское сельское хозяйство рискует сильно пострадать из-за глобального потепления.