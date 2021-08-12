Пластик в океане создал новую экосистему

Ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему в океане. Она стала домом для целого ряда организмов — от морских животных до бактерий, которые его «поедают», пишет The Guardian.

Микробиолог из Королевского института морских исследований Нидерландов Линда Амарал-Зеттлер назвала это явление термином «пластосфера». Пластик можно встретить почти по всей планете, но в отдельных случаях его скопления уже представляют собой экосистему, особую морскую среду обитания.

Большая часть использованных пластиковых изделий отправляется на свалки, но почти треть их попадает в море. Часть из них тонет, но многие остаются плавать близко к поверхности, становясь местом обитания для сотен организмов. В отличие от большинства органических материалов, пластик очень прочный и долговечный, что позволяет существам размножаться, прикрепляясь к нему, и распространяться по огромной площади.

Пластисфера представляет собой экосистему, особую морскую среду обитания. Самым известным примером такого скопления отходов является Большое тихоокеанское мусорное пятно, по размеру вдвое превышающее территорию Франции. Амарал-Зеттлер рассказывает, что в пластосфере есть организмы, которые фотосинтезируют, есть хищники и жертвы, симбионты и паразиты, и, соответственно, полный спектр взаимодействий живых существ, присущий другим экосистемам.

Большая часть пластика в океане — бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Каждую минуту в воду попадает миллион таких изделий. В июне исследовательница Робин Райт с кафедры фармакологии Университета Далхаузи в Канаде обнаружила в океанской воде две бактерии, способные разрушать ПЭТ — то есть «поедать пластик».

Организмы известны под названиями Thioclava sp. BHET1 и Bacillus sp. BHET2. Бактерии проникают внутрь пластика из-за того, что в воде материал притягивает углерод, железо, азот и фосфор. Эти вещества, в свою очередь, привлекают микробы. Автор исследования утверждает, что эти бактерии станут ключевым орудием человечества в борьбе с пластиком.

Ранее ученые Кембриджского университета в Великобритании предложили использовать переработанный пластик в качестве альтернативы природному сырью для бетона. Это поможет снизить ущерб от добычи песка, которая наносит огромный вред водным экосистемам.