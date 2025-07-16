Россиянин проехал 210 метров на роликах по перилам и установил мировой рекорд

Житель Красноярска проехал 210 метров на роликах по перилам и установил рекорд

Спортсмен-экстремал из Красноярска Илья Савосин проскользил по металлическим 210-метровым перилам на роликах и установил мировой рекорд. Об этом сообщает newslab.ru.

Россиянин добился такого результата с восьмой попытки, он выполнил элемент на площадке в Подмосковье. Рекорд зафиксировали представители международной платформы INTERRECORD.

«Лучший показатель до меня — 203 метра — был установлен в Америке, и я очень горд, что мне удалось улучшить этот результат на целых семь метров!» — поделился Савосин. Он планирует улучшить этот результат и принять участие в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что гимнастическое шоу на параплане и без страховки показали российские спортсмены, продемонстрировав экстремальные трюки над горами в Шерегеше. По их словам, подобное пытались провернуть еще зимой, однако тогда возникли проблемы со съемкой.