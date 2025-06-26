Российские гимнасты показали трюки на параплане без страховки и попали на видео

Гимнастическое шоу на параплане без страховки показали над горами Шерегеша

Гимнастическое шоу на параплане и без страховки показали российские спортсмены, продемонстрировав экстремальные трюки над горами в Шерегеше. Опасный номер попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах парапланерист Александр Орлов и воздушная гимнастка Анжела Кулагина показывали трюки прямо в воздухе на большой высоте. По словам спортсменки, подобное пытались провернуть еще зимой, однако тогда возникли проблемы со съемкой.

«Нюансов в таком шоу очень много, как и рисков. Все получилось, и представление на фоне природной красоты состоялось», — прокомментировали авторы канала.

Ранее российский спортсмен-экстремал Сергей Бойцов сделал «солнышко» под куполом воздушного шара и поставил мировой рекорд. Трюк также выполнялся без страховки.