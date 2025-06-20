Россиянин сделал «солнышко» под куполом воздушного шара и поставил мировой рекорд

Экстремал Бойцов сделал солнышко под куполом воздушного шара и поставил рекорд

Российский спортсмен-экстремал Сергей Бойцов сделал «солнышко» под куполом воздушного шара и поставил мировой рекорд. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На размещенных в сети кадрах 30-летний россиянин без парашюта и страховки выполняет гимнастические обороты на перекладине, подвешенной под воздушным шаром на высоте 1,5 тысячи метров.

В беседе с изданием REGIONS Бойцов рассказал, что перед тем, как выполнить уникальный трюк, он более двух месяцев интенсивно тренировался с чемпионом Европы Александром Сычуговым. В программе были силовые и гимнастические занятия, адаптированные под нестабильную платформу в воздухе.

«Я столкнулся с трудностями: кожа на руках стиралась до крови (помогали мазь и бинты), а тренировочный парашют за спиной требовал усиленной нагрузки на мышцы», — признался экстремал.

Как пишет издание, специальную платформу с турником, которую закрепили под аэростатом, изготовили в Туле. Специалисты рассчитали нагрузки с учетом веса конструкции, ветра и «маятникового эффекта».

Ранее 50-летний россиянин Влад Корпуков установил рекорд на турнире «Великая победа» по классическому русскому жиму. Он поднял штангу весом 125 килограммов 36 раз, суммарный вес составил 4,5 тонны.