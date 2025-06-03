50-летний россиянин поднял 4500 килограммов и установил рекорд

50-летний россиянин Корпуков 36 раз поднял штангу весом 125 килограммов

50-летний россиянин Влад Корпуков установил рекорд на турнире «Великая победа» по классическому Русскому жиму. Об этом сообщает Федерация Русского жима Костромской области.

Участник турнира поднял штангу весом 125 килограммов 36 раз, суммарный вес составил 4,5 тонны.

«Невероятный успех. Установлен абсолютно новый рекорд в Федерации Русского Жима среди мужчин старше 50 лет. Личный рекорд теперь официально обновлен!» — сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что 70-летняя Валентина Бородина из Алтайского края установила мировой рекорд на Всемирном богатырском турнире «Игры сильных — 2025». Пенсионерка и бывший тренер по легкой атлетике из Алейска отжала от груди штангу весом 67,5 килограмма в номинации «Любители. Жим лежа без экипировки».