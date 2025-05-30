70-летняя пенсионерка из Алтая установила мировой рекорд в жиме лежа

70-летняя пенсионерка из Алейска установила мировой рекорд на «Играх сильных»

70-летняя Валентина Бородина из Алтайского края установила мировой рекорд на Всемирном богатырском турнире «Игры сильных — 2025». Об этом сообщает «Толк».

Пенсионерка и бывший тренер по легкой атлетике из Алейска, отжала от груди штангу весом 67,5 килограмма в номинации «Любители. Жим лежа без экипировки». Этот результат стал лучшим в ее весовой и возрастной категории.

«Спорт позволяет мне не чувствовать возраст», — признается чемпионка, которая тренируется в тренажерном зале три раза в неделю. Бородина уверена: чтобы оставаться в форме, нужно постоянно ставить новые цели. Следующая задача алтайской рекордсменки — выполнить норматив мастера спорта международного класса, для чего потребуется поднять штангу весом 70-75 килограммов.

«Если не развиваться, старость затянет, и можно плесенью покрыться», — добавляет Бородина, чей пример вдохновляет спортсменов всех возрастов.

Ранее сообщалось, что первоклассница из станицы Каневской в Краснодарском крае установила рекорд России по отжиманиям, отжавшись 2524 раза за 2 часа 48 минут.