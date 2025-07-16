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08:56, 16 июля 2025Экономика

В России собрали полтора десятка несертифицированных самолетов

«Ростех» сообщил о начале сборки 23 самолетов МС-21 до завершения сертификации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

По состоянию на середину лета собраны 14 планеров российского среднемагистрального лайнера МС-21, еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства. Об этом со ссылкой на информацию «Ростеха» сообщает РИА Новости.

Представитель госкорпорации добавил, что опытный борт уже выполняет сертификационные полеты, однако полностью импортозамещенная машина пока в воздух не поднималась. У нее продолжаются наземные отработки в Иркутском авиационном заводе.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что модель МС-21, равно как и другие новые российские самолеты SJ-100 и Ил-114-300, находится на завершающей стадии сертификации.

Позднее он рассказал, что в ближайшие шесть лет на создание отечественных воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиационной промышленности из федерального бюджета выделят 765 миллиардов рублей. По его словам, речь идет о разработке уникальной конкурентоспособной продукции, аналогов которой в стране нет.

Вместе с тем в июле из протокола совещания в Минтрансе стало известно, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 не соответствуют плановым, их необходимо дорабатывать. Какие именно проблемы возникли у лайнера, не сообщается, но до этого СМИ писали, что после импортозамещения композитных материалов дальность полета модели упала почти в два раза.

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