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Китай оказался угрозой мировой экологии

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китай является мировым лидером по выбросам парниковых газов в атмосферу, и их объемы с каждым годом продолжают расти, создавая крупную угрозу для мировой экологии. «Би-би-си» утверждает, что мир не сможет победить в борьбе с изменением климата, если КНР не примет масштабные меры по сокращению эмиссии углерода.

В апреле Си Цзиньпин заявил, что его страна намерена выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года. Как именно будет достигнута эта цель, председатель КНР не уточнил.

Выбросы на душу населения в Китае примерно вдвое меньше, чем в США, но с его огромным населением в 1,4 миллиарда человек и стремительным экономическим ростом он загрязняет атмосферу гораздо больше, чем любая другая страна. КНР сейчас производит более четверти мировых выбросов парниковых газов. Эксперты считают, что сокращение выбросов в стране достижимо, но эта цель требует радикальных действий в кратчайшие сроки.

Уголь оказался основным источником энергии в Китае на протяжении десятилетий, и с каждым годом используется все более широко. Власти не только не закрывают угольные электростанции, но и развивают около 60 новых объектов, причем на многих из них строятся две и более электростанции. Станции обычно работают от 30 до 40 лет, поэтому Китай столкнется с необходимостью сократить мощности новых заводов и закрыть старые, чтобы ощутимо снизить объем выбросов, считает исследователь Филипп Сиэ из Института изучения окружающей среды и климата в Париже.

Си Цзиньпин обещает, что Китай будет «постепенно сокращать» использование угля с 2026 года. Исследователи из Университета Цинхуа в Пекине утверждают, что КНР следует полностью отказаться от использования угля для производства электроэнергии к 2050 году и заменить его производством ядерной и возобновляемой энергии.

Защищая свою позицию, власти Китая заявили, что имеют равное право делать то, что западные страны делали в прошлом, когда производили вредные выбросы в процессе развития своей экономики и сокращения бедности. Сейчас Китай также финансирует угольные электростанции за пределами страны в рамках инициативы «Один пояс и один путь», хотя последнее время сокращает новые инвестиции.

Тем не менее Китай все же ступил на путь производства экологически чистой энергии. Ученые из Университета Цинхуа считают, что к 2050 году 90 процентов всей энергии в стране будет создаваться с использованием ядерных и возобновляемых источников.

Эта цель не кажется фантастической, ведь КНР активно занимается разработкой экологически чистых технологий, таких как солнечные батареи и крупногабаритные аккумуляторы. Сейчас КНР производит больше солнечной энергии, чем любая другая страна. «Китай уже возглавляет глобальный энергетический переход», — утверждает исследователь Юэ Цао из Института зарубежного развития.

На счету КНР есть еще ряд экологических достижений. Страна первой в мире применила «зеленые технологии» для борьбы с загрязнением воздуха в городах. Кроме того, Китай занимает седьмое место в мире по проценту продаж электромобилей, но, учитывая огромные размеры государства, производит и покупает больше аккумуляторного транспорта, чем любая другая страна. Примерно каждая 20-я машина в Китае оснащена электрическим приводом. Это важно, так как на транспорт приходится около четверти мирового объема выбросов углерода.

Эффективно поглощает углекислый газ и природная растительность. Поэтому Китай активно разворачивает лесохозяйственные программы, а также каждый год повторно засаживает поля, дольше сохраняя их зелеными.

У экономики Китая есть ряд больших преимуществ, в частности, ее способность придерживаться долгосрочных стратегий и мобилизовать крупномасштабные инвестиции. Миру остается лишь наблюдать, как страна воспользуется своими возможностями.


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