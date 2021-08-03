Индия отстала в борьбе за чистый воздух

Индийские автопроизводители из-за ударившей по финансам пандемии отстали в борьбе за чистый воздух. Как пишет Reuters, они обратились к правительству с просьбой продлить срок для сокращения углеродных выбросов.

Общество индийских автопроизводителей надеется получить у Министерства транспорта Индии отсрочку на один год для достижения целей, которые планировалось выполнить к апрелю 2022 года: сократить выбросы углерода от новых автомобилей до 130 граммов на километр.

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В марте организация уже пыталась перенести выполнение климатических целей на два года, но правительство Индии назвало такую отсрочку маловероятной. Чиновники предложили компромисс: если автомобильная промышленность представит эффективные планы по инвестициям в зеленые технологии, власти готовы продлить срок их реализации. По словам осведомленного источника, пожелавшего остаться анонимным, на ближайшей встрече с министром транспорта Общество индийских автопроизводителей подробно опишет методы, которые помогут сделать отрасль чище.

Корпоративные стандарты средней экономии топлива (CAFE) требуют, чтобы компании сокращали углеродные выбросы с помощью запуска производства электромобилей или транспортных средств на альтернативном топливе — например, биоэтаноле. Так Индия сократила бы расходы на импорт бензина, меньше загрязняла бы окружающую среду и достигла целей Парижского соглашения.

Однако индийские автопроизводители заявили, что на данный момент им сложно соблюсти более строгие правила по переходу к топливной эффективности — они требуют огромных затрат, а прибыль за последние два года сильно упала из-за пандемии. Индийские власти пока не штрафуют компании за несоблюдение стандартов по выбросам, как это делают в Европе, — там страх серьезных штрафов резко поднял продажи гибридов и электрокаров.

Пока даже не у всех стран ЕС получается достичь поставленных целей по сокращению выбросов от автопромышленности. Германия, например, не сумела к концу 2020 года вывести на дороги миллион электромобилей.