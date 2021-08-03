Германия провалила план по электромобилям

Власти Германии провалили план по выводу на дороги одного миллиона электромобилей. Как сообщает Deutsche Welle, достичь поставленной цели удалось только спустя полгода после установленного срока. Изначально такой отметки надеялись достичь к концу 2020 года.

Сейчас более половины из этого миллиона — полностью электрические машины, а остальные — гибриды на топливных элементах. Чтобы достичь целей по защите климата, глава министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер поставил высокую планку. К 2030 году на дорогах страны должно быть по крайней мере 14 миллионов электромобилей.

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

Тем временем в Европе наступил бум электромобилей, жители стран ЕС начали массово скупать машины с электрическим приводом. Согласно отчету ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), продажи в Европе подскочили вдвое во втором квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С марта по июнь аккумуляторные электрокары (BEV) составили 7,5 процента от всех новых автомобилей, проданных в Европе. Во втором квартале прошлого года этот показатель был 3,5 процента. Доля продаж всех видов электромобилей, включая аккумуляторные, гибридные и гибридные с подзарядкой от электросети, к концу июня достигла 35,2 процента.

Одновременно, заметили в ACEA, спрос на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями стал падать. Если во втором квартале прошлого года доля бензиновых автомобилей на рынке ЕС была 51,9 процента, а дизельных — 29,4 процента, то во втором квартале этого года — 41,8 и 20,4 процента соответственно.

Наладить выпуск электромобилей надеются и в России. Как говорил недавно премьер-министр Михаил Мишустин, машины в стране будут собственного производства. «По направлению технологического развития хочу отметить проект по созданию собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах», — сказал глава правительства, но подробностей относительно электромобилей и сроки их появления на рынке он не назвал.

В марте о планах собирать электромобили говорили в «Автодоре». В 2023 году на заводе в Калининграде хотят начать собирать электромобили для малообеспеченных граждан. О машинах пока мало известно. Сообщается, что в их создании будут участвовать КIА и Hyundai. Пока что в России электромобили официально продают несколько компаний. Цены на электрокары Jaguar I-Pace и Audi e-tron начинаются от 5,9 миллиона и 6,5 миллиона рублей соответственно, самая дешевая Tesla (Model 3) стоит от 4,6 миллиона рублей.