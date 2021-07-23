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Европейцы начали резко скупать электромобили

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Фото: Chesnot / Getty Images

Доля продаж электромобилей в Европе увеличилась вдвое во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, говорится в отчете ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С марта по июнь аккумуляторные электрокары (BEV) составили 7,5 процента от всех новых автомобилей, проданных в Европе. Во втором квартале прошлого года этот показатель был 3,5 процента. Доля продаж всех видов электромобилей, включая аккумуляторные, гибридные и гибридные с подзарядкой от электросети, к концу июня достигла 35,2 процента.

Реализация BEV за квартал взлетела на 231,6 процента, было продано более 210 тысяч таких электромобилей. Особенно высокий спрос был зафиксирован в Испании (плюс 372 процента) и в Германии (357 процентов). Европейцы начали резко скупать и гибриды. Их продажи подскочили на 255,8 процента (до 235,7 тысячи).

В ACEA также отметили, что спрос на дизельные и бензиновые автомобили в Европе падает. Если во втором квартале прошлого года доля бензиновых автомобилей на рынке ЕС была 51,9 процента, а дизельных 29,4 процента, то во втором квартале этого года — 41,8 и 20,4 процента соответственно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал наладить в стране выпуск собственных электромобилей.

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