Мишустин пообещал России собственные электромобили

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал наладить в стране выпуск собственных электромобилей, сообщает РИА Новости.

«По направлению технологического развития хочу отметить проект по созданию собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах», — отметил Мишустин.

В начале июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал начало выпуска автомобилей с водородными двигателями в России в 2024 году. Электромобили при этом, по его словам, начнут выпускать еще раньше.

Кроме того, Минпромторг собирается обязать российских автопроизводителей выпускать определенную долю «зеленых» моделей, к которым относятся электрокары, машины на водородном топливе и на сжиженном природном газе.

