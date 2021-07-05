Назван срок появления в России автомобилей будущего

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС назвал срок появления в России автомобилей будущего, которые будут работать на водороде.

«Я думаю, что примерно сроки [начала производства водородных автомобилей] аналогичные, это 2024 год», — отметил чиновник, добавив, что производство электромобилей может быть налажено в России еще раньше.

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При этом, по словам Мантурова, до определенного момента выпуск водородных автомобилей не будет массовым. В настоящее время в стране существует единственный автомобиль на водородном топливе — Aurus, разработанный научным институтом НАМИ и презентованный в мае.

Однако серийное производство Aurus на водороде, по словам Мантурова, возможно лишь в долгосрочной перспективе.

На данный момент производством и разработкой автомобилей на водородном топливе занимаются крупнейшие мировые концерны, среди которых Toyota, Honda, Hyundai, Audi, BMW, Ford.