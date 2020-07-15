Европейцам предложили бесплатные электромобили

Европейские покупатели ринулись на авторынок ради новых электрокаров по выгодной цене. Об этом сообщает Bloomberg.

Например, в Германии, электромобили можно приобрести по цене ниже средней стоимости услуг операторов сотовой связи, а некоторые — даже получить бесплатно. За счет государственных субсидий покрывается, в частности, аренда Renault Zoe. По словам представителя дилерской сети Autohaus Koenig, в течение 20 дней с момента размещения данного предложения на сайте за товаром обратилось около трех тысяч человек. Почти 300 заключили контракты.

Эксперты предсказали увеличение продаж Renault Zoe во Франции в два раза к концу 2020 года вопреки растущему в стране спросу на транспортные средства с бензиновым двигателем. В Нидерландах фонд помощи рынку электромобилей объемом в 10 миллионов евро истратил средства за восемь дней.

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Правительства Франции и Германии решили увеличить субсидии на покупку электромобилей из-за пандемии COVID-19, которая нанесла мощный удар по автопрому. Продажи в Европе восстанавливались медленнее, чем в Китае или Северной Америке, в связи с чем политики решили стимулировать экономическую активность подобным образом.

Среди европейских стран, отказавшихся от ускоренного поворота в сторону электрокаров, — Великобритания и Бельгия, которые сократили помощь. Китай планировал отменить субсидии в этом году, однако из-за последствий коронавируса продлил их действие до 2022 года.