Немецкие автоконцерны BMW и Mercedes заставят мир пересесть на электромобили — из-за растущего спроса на спортивные внедорожники они вынуждены были разработать их электрические версии, пишет Reuters.

BMW сообщил о росте продаж на два процента — до 2,2 миллиона машин по итогам 2019 года. Добиться этого удалось за счет спортивных внедорожников (sport utility vehicle, SUV) модельного ряда X, продажи которых выросли на 21 процент и достигли показателя в 44 процента от всех реализованных компанией за год автомобилей.

Схожих результатов добился Mercedes: в компании заявили, что каждый третий проданный в прошлом году автомобиль относился к классу SUV.

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В то же время их растущие продажи негативно влияют на экологию из-за повышенного потребления бензина. Согласно ноябрьским подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), выбросы углекислого газа от внедорожников выросли за последние 10 лет в 4,6 раза, в основном из-за бурного развития рынка SUV, продажи которых выросли с 35 миллионов единиц в 2010 году до более, чем 200 миллионов в 2019-м.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности при этом отмечает, что около 95 процентов спортивных внедорожников относятся к экономичному сегменту, потребляющему относительно мало топлива. Однако ведущие автопроизводители, обеспокоенные требованиями властей своих стран (в скором будущем во многих государствах Евросоюза будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания), все равно вынуждены искать выход из ситуации и разрабатывать электрические версии SUV.

BMW уже анонсировала модель iX3, Mercedes-Benz — EQC. Согласно заявлениям компаний, новые модификации «отражают стремление к более чистому будущему».

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