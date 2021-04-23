Honda станет выпускать только электромобили

Корпорация Honda станет к 2040 году выпускать только электромобили. Об этом пишет Bloomberg. В разработку компания вложит пять триллионов иен (46 миллиардов долларов) в течение ближайших шести лет.

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В настоящее время продажи электромобилей Honda в Японии составляют менее процента от общего объема. Компания хочет увеличить долю экологических авто до 40 процентов в Северной Америке и Китае к 2030 году, а к 2035 году ― до 80 процентов. В Японии Honda намерена довести этот показатель до 20 процентов к 2030 году и до 80 процентов к 2035 году. За счет этого компания хочет увеличить прибыль на семь процентов.

Ранее Ford пообещал, что к 2030 году станет продавать в Европе только электромобили. Автопроизводитель инвестирует миллиард долларов в строительство завода в Германии. Jaguar Land Rover тоже собирается полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году. В феврале о своем намерении сделать ставку на производство электромобилей объявила Mercedes-Benz.

Аналогичные планы есть и у Porsche. Планируется, что к 2025 году электромобили будут составлять до 50 процентов продаж компании, к 2030 году — до 80 процентов.