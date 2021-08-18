В Китае задумали «зеленый» мегапроект

Внутренняя Монголия, автономный район на севере Китая, одобрила масштабный энергетический мегапроект, в котором для производства «зеленого» водорода будет использоваться энергия солнца и ветра, сообщает Bloomberg.

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Управление по делам энергетики региона согласовало строительство группы заводов, которые будут использовать 1,85 гигаватта солнечной энергии и 370 мегаватт энергии ветра для производства 66 900 тонн «зеленого» водорода в год. По сообщению китайской ассоциации развития водородной энергетики, строительство задумано начать в октябре 2021 года, а эксплуатация намечена с середины 2023 года. Стоимость проекта и участников ассоциация не уточнила.

Пекин хочет сделать из Внутренней Монголии — одного из ведущих угледобывающих районов страны — центр возобновляемой энергетики, откуда будут идти поставки по всей стране. По словам аналитика Bloomberg Сяотина Вана, этот проект — крупнейший из тех, что когда-либо инициировало государство. Он мог бы позволить производить достаточно водорода, чтобы отказаться от около 681 миллиона литров бензина в год.

Водородная энергетика жизненно необходима Китаю, чтобы достичь декарбонизации к 2060 году. Объем производства водородной промышленности страны составит, по прогнозам, около одного триллиона юаней (154 миллиарда долларов) через пять лет, а к 2050 году он может вырасти в 12 раз.

Ранее в Китае обсуждали проекты увеличения мощи энергосектора, который работает с опасным для экологии ископаемым углем. Разрешение на возведение новых дымных заводов будет символизировать отказ страны от стратегии нулевого углеродного следа. Эксперты посчитали, что Пекин колеблется между агрессивными мерами по сокращению загрязнения воздуха и восстановлением промышленности от последствий пандемии.