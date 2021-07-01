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Проблемы Китая поставили под угрозу весь мир

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Фото: Shivani Singh / Reuters

Экстремальные погодные условия, растущий спрос и строгие ограничения по использованию угля привели Китай к катастрофической нехватке электроэнергии. Как сообщает телеканал CNN, связанные с этим сбои в производстве и цепочке поставок могут поставить под угрозу мировую экономику.

Стремление правительства снизить вред от угольной энергетики, которая покрывала 60 процентов потребностей Китая, привело к закрытию нескольких электростанций и ограничению работы ключевых предприятий. По указу властей компании вынуждены полностью приостанавливать производство на несколько дней в неделю, чтобы экономить электроэнергию.

«Дозированное использование энергии неизбежно нанесет ущерб экономике», - считает ведущий углеродный аналитик из Refinitiv Ян Цинь. Дефицит может сильно сократить объемы производства практически во всех отраслях, включая ключевые – строительную и обрабатывающую. На эти предприятия в 2020 году ушло 70 процентов электроэнергии Китая, однако именно они способствовали восстановлению экономики в 2021 году.

Национальное бюро статистики Китая признало, что дефицит электроэнергии уже поспособствовал снижению производственной активности в июне и затронул десять экономически важных регионов. Например, металлургическая провинция Юньнань перестала поставлять олово и алюминий, а компания Chengde New Material в провинции Гуандун ожидает снижения объемов производства нержавеющей стали до 20 процентов в месяц.

Председатель торговой палаты Евросоюза в южном Китае Клаус Зенкель заявил, что 80 компаний-членов организации могли пострадать от приказа правительства о приостановке деятельности. По его словам, некоторые из них даже начали арендовать дорогие дизельные генераторы, чтобы поддерживать производство.

По мнению директора по вопросам энергетики и ресурсов в Eurasia Group Хеннинга Глойштейна, сложившаяся в Китае ситуация рискует осложнить и без того пострадавшую от коронавируса глобальную цепочку поставок. На один лишь Гуандун приходится четверть всей торговли Китая, включая одежду, игрушки и электронику. Поэтому если он спровоцирует серьезную задержку доставки, то магазинам во всем мире будет нечего предложить покупателям в преддверии зимних праздников.

Помимо прочего, на сильном дефиците электроэнергии сказалась аномальная жара. Она вызвала скачок спроса на электричество для охлаждения и затруднила работу источников возобновляемой энергии – из-за сильной засухи гидроэлектростанции испытывают проблемы с удержанием достаточного количества воды.

Ян Цинь из Refinitiv отметил, что проблема электроснабжения Китая заключается в опоре на ископаемое топливо и недостаточно стабильных возобновляемых источниках энергии. Поэтому не удается одновременно заниматься декарбонизацией и удовлетворять возросший летом спрос на электроэнергию. Аналитик добавил, что дефицит продлится ещё минимум несколько месяцев, особенно если будет жарко.

По мнению экспертов, чтобы не обрушить мировую экономику, властям следует слегка пожертвовать целями по полному сокращению выбросов к 2060 году и вернуть в строй закрытые в начале года электростанции.

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