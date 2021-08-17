Одна из крупнейших рек США впервые столкнулась с нехваткой воды

Река Колорадо, которая считается одной из крупнейших водных артерий США, столкнулась с нехваткой воды. Уровень ресурса в ее водохранилище упал до рекордно низкого показателя за всю историю страны, сообщает NPR.

В понедельник, 16 августа, власти США зафиксировали низкий уровень воды в озере Мид — крупнейшее водохранилище на Колорадо. Вокруг него образовалось «кольцо» из минералов, которое теперь показывает, какой уровень ранее достигала вода. «Сегодняшнее заявлением является признанием того, что ситуация с природными водами, которую мы прогнозировали много лет назад и надеялись, что никогда с ней не столкнем, уже здесь», — пояснила Камилла Тутон (Camille Touton) из службы мелиорации США.

Уровень воды в озерах Мид и Пауэлл снижается на протяжении многих лет. Причиной подобной динамики стали уменьшение количества снега на горных вершинах, которые питают реку, засуха и аномальные температуры, вызванные изменением климата. Ресурсы Колорадо обеспечивают в общей сложности 40 миллионов человек в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте, Вайоминге и частично в Мехико.

Эксперты прогнозируют, что в будущем больше всего от сокращения воды пострадает Аризона, которая в 2022 году получит на 18 процентов меньше воды, чем обычно. Наибольшие потери понесут местные фермеры. Им придется обрабатывать земли паром и сократить потребление воды.

В июле 2021 года из-за снижения уровня воды в озере Мид штату Невада предрекли дефицит воды. С 2020 года местность страдает от засухи. В крупнейшем городе штата Лас-Вегасе тогда зафиксировали погодный рекорд — 240 дней подряд не было дождей.