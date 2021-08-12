США сделают самолеты безопасными для планеты

В рамках активной борьбы с климатическими изменениями правительство США задумало сделать самолеты безопасными для планеты. По словам источников Reuters, авиакомпании полностью откажутся от ископаемого топлива к 2050 году.

Администрация президента Джо Байдена планирует поддержать производство экологически чистого авиационного топлива. В отличие от автомобилей, самолеты сложно снабдить электродвигателями, и переход на чистое топливо — один из немногих сейчас способов сократить углеродный след от индустрии.

Два знакомых с вопросом источника, попросившие не называть их имен, сообщили, что американское правительство хочет, чтобы все авиакомпании в стране к 2050 году работали исключительно на энергии из возобновляемых источников. Другие подробности пока не известны — обсуждение массового перехода на альтернативное топливо только началось.

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Экологически чистое авиатопливо (SAF) производят из отработанного растительного масла и животных жиров — оно в два-пять раз дороже обычного реактивного топлива и на данный момент используется авиакомпаниями крайне редко. В 2021 году в мире на SAF придется лишь 0,05 процента из 200 миллиардов литров.

Ожидается, что в конце месяца Белый дом проведет онлайн конференцию с отраслевыми группами, чтобы стимулировать внедрение альтернативного авиатоплива и договориться о наращивании его производства. Экологи предупреждают, что для этого потребуется разрешение Евросоюза. Однако генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей биотоплива Анхель Альварес Альберди опасается, что с позволения ЕС исчерпаются запасы доступного биосырья – все оно будет направлено на изготовление SAF.

Пока не понятно, удастся ли США сделать авиатопливо доступным для пострадавших во время пандемии компаний, ведь топливо — вторая по величине для них статья расходов после рабочей силы. На данный момент Конгресс обсуждает предоставление производителям топлива налоговой скидки в два доллара за галлон (3,7 литра). Директор американской энергетической компании World Energy Брайан Щербаков считает, что эта мера поможет его фирме продавать SAF примерно по той же цене, что и обычное реактивное топливо.

В августе Джо Байден подписал указ, согласно которому половина автомобилей США будет электрическими к 2030 году. На мероприятии в Белом доме в поддержку президента выступили крупнейшие представители американского автопрома, кроме лидера в производстве электрокаров — Tesla.