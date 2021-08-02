Крупнейшая бразильская авиакомпания закупит электросамолеты

Бразильский лоукостер Azul объявил о планах приобрести 220 электросамолетов немецкой компании Lilium на сумму один миллиард долларов, сообщает Business Insider.

Стоимость одного самолета составит 4,5 миллиона долларов. Это будет семиместная машина (шесть пассажиров и пилот) с вертикальным взлетом и посадкой, способная летать со скоростью 300 километров в час, преодолевая на одном заряде почти 250 километров. Первые самолеты поступят в авиапарк Azul в 2025 году. К этому времени стороны должны полностью согласовать коммерческие условия соглашения. Также Azul и Lilium намерены запустить в Бразилии сеть вертипортов — небольших аэропортов с вертикальным взлетом.

Материалы по теме Ветряные мельницы Почему зеленая энергетика вводит в убытки Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Бразильская авиакомпания Azul основана в 2008 году и на данный момент является крупнейшей в стране по количеству обслуживаемых городов и ежедневых полетов. В сутки самолеты авиакомпании совершают 700 рейсов по 110 направлениям. В 2020 году онлайн-сервис для путешественников TripAdvisor признал Azul лучшей авиакомпанией мира.

Стартап по производству электросамолетов Lilium основан в 2015 году в Мюнхене. В 2019 году компания испытала пятиместный самолет Lilium Jet, работающий на 36 электродвигателях.

В конце июня глава Hyundai в Европе Майкл Коул предсказал, что к 2030 году в крупных городах мира появятся летающие автомобили, способные решить проблему пробок и снизить вредные выбросы от транспортных средств. По словам Коула, компания направила «очень значительные инвестиции» в городскую воздушную мобильность.